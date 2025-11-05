Россия и США
5 ноября, 10:02

Песков объяснил, как победа противника Трампа на выборах мэра скажется на позиции США по Украине

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / zohrankmamdani

Победа на выборах мэра Нью-Йорка Зохрана Мамдани вряд ли скажется на диалоге по вопросу Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.

«Не думаем, что это каким-то образом взаимосвязанные вещи. Это внутренние дела США», — сказал представитель Кремля.

По его словам, ситуация с выборами мэра Нью-Йорка едва ли может повлиять на внешнеполитический курс США.

Напомним, что на выборах мэра Нью-Йорка победу одержал демократ Зохран Мамдани. Он станет первым мусульманином и социалистом на таком посту. Ранее президент США Дональд Трамп угрожал урезать финансирование города, если его главой станет Мамдани.

