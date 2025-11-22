Россия и США
22 ноября, 06:08

Обвиняемый в покушении на Соловьёва торговал оружием в даркнете

Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин

Обвиняемый в подготовке покушения на журналиста Владимира Соловьёва Андрей Пронский* занимался продажей оружия и наркотиков через даркнет. Об этом свидетельствуют показания его бывшего сокамерника, с которыми ознакомилось РИА «Новости».

«Пронский* рассказал мне, что у него в даркнете есть магазин, где он продает наркотики и оружие», — сказано в материалах дела.

Информация о незаконной деятельности фигуранта появилась в ходе расследования попытки покушения на телеведущего.

Обвиняемый в покушении на убийство Соловьёва пытался покончить с собой

Напомним, о задержании шестерых подозреваемых по делу о покушении на Соловьёва стало известно в конце апреля 2022 года. По версии СК России, все они являются членами неонацистской террористической организации National Socialism / White Power («Национал-социализм / Белая сила, власть»)**. Совершить преступление они собирались на территории Москвы, подорвав машину телеведущего, но планы не успели воплотить.

* Включён в список террористов и экстремистов Росфинмониторингом.

** Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Мария Любицкая
