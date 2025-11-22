Россия и США
22 ноября, 06:00

Два человека погибли, ещё двое пострадали при атаке БПЛА на Самарскую область

Обложка © Life.ru

Атака беспилотника на промышленные объекты в Сызрани (Самарская область) привела к человеческим жертвам: по официальным данным, зафиксировано двое погибших и двое раненых. Об этом доложил глава региона Вячеслав Федорищев.

Он заявил, что атака была совершена вражеским БПЛА, который нацеливался на предприятия топливно-энергетического комплекса. Федорищев подчеркнул, что силами ПВО нападение было нейтрализовано. Губернатор выразил глубокую скорбь в связи с гибелью двух человек и заверил, что пострадавшим предоставляется вся необходимая медицинская поддержка.

Ранее около 10 взрывов прозвучало над Сызранью Самарской области. Местные жители слышали гул в небе, громкие звуки исходили с северной части города. По словам очевидцев, дроны было слышно со стороны реки Волги, они летели на низкой высоте. По данным Минобороны, над Самарской областью сбили 15 дронов.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Оксана Попова
  • Новости
  • Вячеслав Федорищев
  • Происшествия
  • Самарская область
