22 ноября, 07:27

Двойника Пугачёвой Александра Пескова объявили в розыск

Обложка © Wikipedia / Александр Песков

Двойника Аллы Пугачёвой, пародиста Александра Пескова, разыскивают судебные приставы из-за долга в 13 млн рублей. Об этом сообщает Mash со ссылкой на материалы ФСПП.

Чтобы расплатиться с долгом, 63-летний пародист почти в 12 раз снизил стоимость новогодних выступлений — до 400 тысяч рублей — и полностью упростил райдер. Теперь он просит лишь воду, пару розеток, зеркало и несколько стульев. Для массовки — минимум: бутерброды, чай, кофе, воду и стол с зеркалом.

На фоне стресса у Пескова снова обострилась болезнь поджелудочной, диагностированная у него ещё в 2019 году. Сам артист на звонки не ответил. Родственники в беседе с Mash заявили, что не знают о проблемах Александра.

А ранее Life.ru сообщал, что рэпер Slimus окончательно покинул Россию, продав московскую квартиру со значительной скидкой после провальной попытки возобновить концертную деятельность в 2024 году. После отмены трёх из пяти запланированных выступлений из-за критики общественников музыкант перебрался в США.

Мария Любицкая
