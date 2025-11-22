Осудивший СВО рэпер Slimus продал московскую квартиру и уехал в США

Рэпер Slimus (Вадим Мотылёв) окончательно порвал отношения с Россией, продав последнюю недвижимость в Москве и перебравшись в США. Об этом пишет SHOT.

Как передаёт телеграм-канал, 44-летний артист в 2022 году осудил СВО и выехал из страны, однако затем предпринял неудачную попытку вернуться на российскую сцену в 2024-м. Три из пяти запланированных концертов Slimus'а были отменены после критики со стороны общественников. Они обнаружили в его текстах оскорбления православной церкви и напомнили о высказываниях против спецоперации.

Тогда музыкант спешно продал 86-метровую квартиру в районе станции метро «Беговая» за 31 млн рублей при рыночной стоимости 40 млн. В США Slimus продолжает концертную деятельность через своё агентство «Азимут букинг», организуя выступления для российских артистов за рубежом. Вместе с Гуфом он провёл прощальный тур по четырём американским городам, собрав около 4000 зрителей и заработав примерно $500 тысяч.

Ранее министр иностранных дел Латвии Байба Браже объявила о введении персональных санкций против российских деятелей культуры. В опубликованном заявлении говорится, что актёр Данила Козловский и рэпер Slimus (настоящее имя — Вадим Мотылёв) включены в список лиц, которым запрещён въезд на территорию республики. Эти ограничения введены бессрочно.