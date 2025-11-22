Россия и США
22 ноября, 07:36

Водитель иномарки влетел в толпу пешеходов на Алтае, один человек погиб

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Evgenii Panov

Водитель автомобиля «Мерседес» сбил трёх пешеходов в городе Славгороде Алтайского края и скрылся с места происшествия. Как сообщили в официальном Telegram-канале краевой полиции, спустя некоторое время преступник был задержан.

В результате наезда один человек скончался, а двое других были госпитализированы в тяжёлом состоянии. По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ о нарушении правил дорожного движения.

В Следственном комитете уточнили, что водитель был задержан, и в настоящее время следователь готовит ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Подозреваемым является мужчина 1995 года рождения, а его машина была обнаружена в одном из городских дворов.

Сотрудники правоохранительных органов в настоящее время проводят необходимые экспертизы, чтобы выяснить, находился ли задержанный водитель в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Также в ведомстве акцентировали внимание на том, что в течение 2024-2025 годов автомобилист трижды привлекался к административной ответственности за превышение установленной скорости движения.

Два человека погибли, трое пострадали в жутком ДТП с тремя авто под Самарой
Два человека погибли, трое пострадали в жутком ДТП с тремя авто под Самарой

Ранее сообщалось, что в Омске молодой водитель, спровоцировав аварию на перекрёстке, сразу же скрылся. Однако позже он вернулся, чтобы забрать из салона своей иномарки всё ценное, включая магнитолу и аккумулятор. После этого мужчина, у которого не было прав, разбил стёкла и поджёг автомобиль, рассудив, что его всё равно отнимут. Теперь в отношении него возбуждено сразу шесть административных производств.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Вероника Бакумченко
