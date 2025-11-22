В Домодедово сотни пассажиров несколько часов ждут багажа и не могут выйти

В московском аэропорту Домодедово свыше 300 путешественников столкнулись с масштабной задержкой своего багажа. Об этом сообщает телеграм-канал BAZA.

Более 300 пассажиров несколько часов ждут свой багаж в аэропорту Домодедово. Видео © Telegram / BAZA

Инцидент затронул три авиарейса перевозчика Air Arabia, которые прибыли в столицу из Шарджи. Как прокомментировали сотрудники аэропорта, корень проблемы кроется в том, что на месте вылета не погрузили приблизительно полторы тонны личных вещей пассажиров.

Оказавшись в ловушке, пассажиры вынуждены проводить долгие часы в ожидании. Чтобы оформить заявление на пропавший багаж, им приходится выстаивать многочасовые очереди, не имея возможности покинуть зону — выход означает, что пройти таможенный контроль обратно будет уже невозможно.

Ситуация привела к реальным финансовым потерям для многих людей. Ряд путешественников из-за длительного ожидания попросту не успели на свои следующие самолёты. При этом, как передают оказавшиеся в переделке пассажиры, помощь со стороны сотрудников аэропорта практически отсутствует. Всё, что они получили за эти часы, — это доступ к кулеру с питьевой водой.

