Украшения люксового бреда на 11,7 млн рублей изъяли у пассажирки в Домодедово

В аэропорту Домодедово таможенники остановили пассажирку, прилетевшую из Дубая, которая шла через «зелёный» коридор. В её ручной клади нашли инвойс на украшения бренда Van Cleef & Arpels, после чего инспектор попросил снять с себя ювелирку. На женщине оказались колье, кольцо и два браслета из белого металла с бриллиантами. Об этом Life.ru рассказали в пресс-службе ФТС.

Пассажирка уверяла, что украшения — подарок родственников, и она не знала, что их нужно декларировать. Однако экспертиза показала: изделия оригинальные, из золота 750 пробы. В отношении женщины возбудили уголовное дело за уклонение от уплаты таможенных платежей в крупном размере. Ей грозит штраф до 500 тысяч рублей или лишение свободы до двух лет.

Украшения Van Cleef & Arpels относятся к категории люксовых ювелирных изделий, и их обязательно нужно декларировать при ввозе в Россию, если стоимость превышает установленный лимит.

Ранее Life.ru писал, что в аэропорту Домодедово задержали иностранца, пытавшегося вывезти почти 7 тысяч хвостов куницы в Израиль. Иностранного гражданина остановили на «зелёном» коридоре во время выборочного контроля. При досмотре его багажа инспекторы обнаружили вакуумные пакеты с меховыми изделиями.