Таможенники перехватили в Москве гигантских жуков из Перу на 1,5 миллиона рублей

В Москве сотрудники Центральной почтовой таможни изъяли две посылки из Перу, внутри которых обнаружили около 200 высушенных экзотических жуков. Стоимость такой коллекции может доходить до 1,5 млн рублей, но вот разрешения на них у получателя не было. Об этом Life.ru узнал у источников в ФТС России.

Жуки найдены в посылке из Перу. Видео © ФТС РФ

«Жёсткокрылых выявили при помощи рентген-установки в ходе досмотра двух почтовых отправлений, адресованных жителям Ставропольского края. Каждая особь была прикреплена к картонной подложке и находилась под плотным целлофаном. Сопроводительные документы на товар отсутствовали», — уточнили в таможне.

Эксперты определили, что это трофеи из неотропического региона. Среди них — крупнейший в мире дровосек-титан длиной почти 20 см, а также жуки-носороги и долгоносики. Из-за отсутствия ветеринарных разрешений посылки отправили обратно в Перу.

Ранее Life.ru узнал, что в аэропорту Толмачёво (Новосибирск) таможенники задержали иностранного гражданина, пытавшегося провезти незадекларированную валюту по «зелёному коридору». В сумке у пассажира-нарушителя было обнаружено 30 тысяч долларов США, 1 тысяча евро и 50 тысяч рублей. В отношении иностранца завели уголовное дело по статье 200.1 УК РФ («Незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС наличных денежных средств, совершённое в крупном размере»).