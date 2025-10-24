Сектор Газа
24 октября, 13:11

ФТС в этом году пресекла контрабанду свыше 34 тонн наркотиков, должил Пикалёв Путину

Глава РФ Владимир Путин с руководителем Федеральной таможенной службы Валерием Пикалёвым. Обложка © kremlin.ru

Федеральная таможенная служба в этом году пресекла контрабанду свыше 34 тонн запрещённых веществ. Об этом глава ФТС Валерий Пикалёв доложил президенту России Владимиру Путину.

По его словам, результат достигнут в тесном взаимодействии с другими силовыми структурами.

«В этом году выявленный объём уже превысил 34 тонны, в их числе наркотические вещества как естественного происхождения, так и синтетические, компоненты для их изготовления, а также сильнодействующие и психотропные вещества», сказал Пикалёв главе государства.

Ранее Life.ru рассказывал, как ФСБ совместно с таможенниками перехватили в порту Санкт-Петербурга судно, на котором везли 1,5 тонны кокаина на 20 миллиардов рублей. Порошок перевозился в коробках из-под бананов.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

