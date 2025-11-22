Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 ноября, 07:50

В Петербурге мужчина залил девушку перцовкой и разбил ей телефон из-за замечания

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга 34-летний мужчина напал на девушку, сделавшую ему замечание о подозрительном поведении во дворе. Он разбил её смартфон и применил перцовый баллончик.

По данным следствия, инцидент произошёл на Днепропетровской улице. Мужчина, который заглядывал в окна припаркованных автомобилей, агрессивно отреагировал на замечание местной жительницы — вырвал у неё телефон, разбил его, а затем распылил в лицо перцовый баллончик, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Прокуратура направила уголовное дело в суд, где мужчине предъявят обвинения в умышленном повреждении чужого имущества с крупным ущербом и причинении лёгкого вреда здоровью с применением подручного оружия.

В центре Петербурга напали на звезду фильма «Сумерки»
В центре Петербурга напали на звезду фильма «Сумерки»

Иногда люди совершенно нетерпимы к критике: в Челябинской области произошёл похожий инцидент — восьмиклассница в Карталах ранила учительницу физкультуры маникюрными ножницами после замечания о неподготовленности к уроку. Когда педагог преградила ей путь, школьница нанесла удар в шею. Хотя ранение оказалось неглубоким, Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении лёгкого вреда здоровью, а также начал проверку по статье о халатности в отношении руководства школы.

Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Криминал
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar