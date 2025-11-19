Школьница напала на учительницу с маникюрными ножницами из-за замечания на уроке

В Карталах в Челябинской области восьмиклассница ранила учительницу маникюрными ножницами после замечания на уроке физкультуры. Теперь обстоятельства случившегося выясняют полиция и следственный комитет.

Как пишут местные СМИ, педагог сделала школьнице замечание за неподготовленность к занятию. Девочка попыталась покинуть спортзал, но учительница преградила ей путь. Тогда ученица достала из кармана маникюрные ножницы и нанесла ей удар в шею. Ранение оказалось неглубоким, и учительница продолжила урок, не собираясь обнародовать случившееся.

Тем не менее следственный комитет начал разбирательство: назначена судебно-медицинская экспертиза, проводится проверка по статье 115 УК РФ («Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью»). Кроме того, по поручению руководства регионального СК возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ («Халатность»). Правовую оценку дадут и действиям руководства школы.

Ранее конфликт между учителем физики и его учеником в Бурятии привёл к серьёзным последствиям: педагог нанёс школьнику удар, в результате которого тот получил перелом руки. По сообщениям из социальных сетей, инцидент начался после того, как юноша произвёл выстрел из водяного пистолета в учителя, что, по всей видимости, спровоцировало ответную реакцию преподавателя в виде подзатыльника, итогом которой стало столкновение.