Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 октября, 11:59

Потолок рухнул на учеников в российской школе прямо на уроке

В Ростовской области в школе обвалился потолок во время урока

В школе Ростовской области обрушился подвесной потолок. Фото © Telegram / Фото и видео с ЧП/ДТП/Очевидцы

В школе Ростовской области обрушился подвесной потолок. Фото © Telegram / Фото и видео с ЧП/ДТП/Очевидцы

В школе №4 города Сальска Ростовской области произошло обрушение подвесного потолка. Инцидент прокомментировали представители местной администрации.

Происшествие случилось ещё 3 октября. Во время занятий покрытие рухнуло на детей, к счастью, пострадавших не было. Ремонтные работы были проведены оперативно в тот же день. При этом в ведомстве признали, что последний капитальный ремонт в учебном заведении выполнялся в 2006 году.

Школа в Ростовской области после обрушения потолка. Фото © Telegram / Администрация Сальского района

Школа в Ростовской области после обрушения потолка. Фото © Telegram / Администрация Сальского района

Кроме того, на фасаде школьного здания была зафиксирована крупная трещина, требующую внимания. В администрации города подчеркнули, что мониторинг состояния конструкции проводится регулярно с момента обнаружения повреждения. Однако следующее комплексное обследование всего здания запланировано только в 2027 году.

В жилом доме на Невском проспекте в Петербурге рухнул потолок между этажами
В жилом доме на Невском проспекте в Петербурге рухнул потолок между этажами

Ранее Life.ru сообщал, что во Владивостоке рухнуло здание Промышленного колледжа энергетики и связи. По предварительным данным, никто не пострадал. Студенты должны были прийти на занятия через несколько часов. По данным прокуратуры, здание построили в 1972 году.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Дети
  • Происшествия
  • Ростовская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar