Потолок рухнул на учеников в российской школе прямо на уроке
В Ростовской области в школе обвалился потолок во время урока
В школе Ростовской области обрушился подвесной потолок. Фото © Telegram / Фото и видео с ЧП/ДТП/Очевидцы
В школе №4 города Сальска Ростовской области произошло обрушение подвесного потолка. Инцидент прокомментировали представители местной администрации.
Происшествие случилось ещё 3 октября. Во время занятий покрытие рухнуло на детей, к счастью, пострадавших не было. Ремонтные работы были проведены оперативно в тот же день. При этом в ведомстве признали, что последний капитальный ремонт в учебном заведении выполнялся в 2006 году.
Школа в Ростовской области после обрушения потолка. Фото © Telegram / Администрация Сальского района
Кроме того, на фасаде школьного здания была зафиксирована крупная трещина, требующую внимания. В администрации города подчеркнули, что мониторинг состояния конструкции проводится регулярно с момента обнаружения повреждения. Однако следующее комплексное обследование всего здания запланировано только в 2027 году.
