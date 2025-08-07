Встреча Путина и Трампа
7 августа, 19:27

В жилом доме на Невском проспекте в Петербурге рухнул потолок между этажами

На Невском проспекте в Санкт-Петербурге произошло обрушение потолка между первым и вторым этажами жилого дома. По предварительным данным, один человек погиб, ещё одного госпитализировали, сообщает Telegram-канал SHOT.

Рабочие проводили ремонт в квартире на втором этаже. Площадь обрушившегося межэтажного перекрытия составила около 30 квадратных метров. В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы. Спасатели разбирают завалы, поскольку под ними могут оставаться люди. Прокуратура Санкт-Петербурга начала проверку по факту случившегося.

«В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка обеспечению безопасных условий проживания граждан и деятельности уполномоченных органов»,сообщили в ведомстве.

Ранее Life.ru сообщал, как в Тындинском округе Амурской области обрушилась часть федеральной трассы А-360 «Лена». Из-за ЧП введён режим чрезвычайной ситуации, движение полностью перекрыто. Ширина провала составляет около трёх метров, глубина — более одного.

