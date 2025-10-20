Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

20 октября, 10:45

В Бурятии учитель физики подрался с учеником и сломал ему руку после «воспитательного леща»

Обложка © Telegram / Штыкина Вероника

В сельской школе в Республике Бурятия учитель подрался с одним из учеников, сломав парню кисть в ходе драки. Об этом заявила уполномоченная по правам ребёнка в регионе Вероника Штыкина у себя в телеграм-канале.

В соцсетях пишут, что юноша выстрелил в преподавателя из водяного пистолета, за что получил подзатыльник, с которого и началась их схватка.

«Мы на связи с родителями. В данный момент взаимодействуем с правоохранительными органами, а также инициировали ведомственную проверку в Министерстве образования и науки, чтобы объективно разобраться в ситуации и дать оценку действиям всем сторонам конфликта», — написала Штыкина.

По предварительным данным, педагога временно отстранили от работы. Тем временем коллеги создали в его поддержку петицию, где указали, что преподавателя просто затравили, а сам эпизод показывает бесправие всех учителей.

Сама драка началась в раздевалке и продлилась всего около минуты, после чего учителя и ученика разняли одноклассники и персонал школы.

Ранее в Махачкале ученики двух школ решили устроить между собой крупную драку, в результате которой один подросток даже угодил в реанимацию. Конфликт вспыхнул из-за комментария под фотографией в соцсетях. Суд в итоге арестовал зачинщиков побоища.

Владимир Озеров
