Суд арестовал зачинщиков массовой драки у школы в Дагестане

Двоих несовершеннолетних организаторов массовой драки в Махачкале отправили под домашний арест на два месяца. Данную информацию официально подтвердила объединённая пресс-служба судебной системы Дагестана.

В Махачкале суд отправил под домашний арест несовершеннолетних зачинщиков драки. Видео © Telegram / Фемида Дагестана

«Ленинский районный суд г. Махачкалы по ходатайству следствия избрал меру пресечения в виде домашнего ареста на 2 месяца для двух несовершеннолетних, подозреваемых в массовой драке (ч. 2 ст. 213 УК РФ)», — говорится в сообщении.

Кировский районный суд Махачкалы принял отдельное решение относительно других участников инцидента. Девяти подросткам продлили срок пребывания в Центре временного содержания несовершеннолетних правонарушителей (ЦВСНП) на тридцать суток. Все они были задержаны за совершение административного правонарушения по статье о мелком хулиганстве.

Напомним, что инцидент произошёл 1 октября в Махачкале. Между участниками двух школ произошла массовая драка, в результате чего один подросток был доставлен в реанимационное отделение. В конфликте участвовали школьники и совершеннолетние, занимавшиеся в одной секции борьбы.