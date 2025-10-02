«Подло и гнусно»: Меликов потребовал наказать родителей участников массовой драки в Дагестане

Глава Дагестана Сергей Меликов резко высказался о массовой драке подростков в Махачкале. По его словам, отвечать должны не только сами школьники, но и их родители, которые допустили такое поведение.

«Родители, воспитавшие тех, кого мы сегодня увидели, должны понести ответственность. Строго спросить нужно и с учебных заведений, из стен которых вышли участники скандального видео», – написал Меликов в телеграм-канале.

Глава региона подчеркнул, что в его школьные годы драки случались, но избивать одного толпой считалось «подлым и гнусным». Он добавил, что детям нужно больше внимания и воспитания, иначе они будут перенимать жестокость из компьютерных игр. Меликов заверил, что власти проследят за ситуацией, и все участники конфликта получат наказание.

Ранее Life.ru писал, что возле школы № 39 в Махачкале произошла массовая драка. Толпа подростков избила двоих ребят, один из них оказался в больнице. Шестерых участников доставили в полицию, а власти уточнили, что в конфликте участвовали школьники из трёх учебных заведений и совершеннолетние, занимавшиеся в одной секции борьбы.