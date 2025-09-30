Защита осуждённого за избиение подростков в Москве намерена обжаловать приговор

Уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев сообщил о намерении подать апелляционную жалобу на приговор, вынесенный Муслиму Мурдиеву, осуждённому за избиение подростков в Москве, пишет РИА «Новости».

Савёловский суд Москвы приговорил Муслима Мурдиева к одному году и одиннадцати месяцам лишения свободы. Солтаев подчеркнул намерение защиты обжаловать данное решение в вышестоящем суде. Омбудсмен также отметил, что Мурдиев уже провёл 11,5 месяцев под домашним арестом, в связи с чем ему остаётся отбыть один год в заключении.

В октябре 2023 года Следственный комитет РФ сообщал о задержании группы несовершеннолетних, которые провоцировали конфликты и устраивали драки в Химках. Преступления снимались на видео и выкладывались в Сеть. По факту хулиганства было возбуждено уголовное дело, пятеро подростков были арестованы.

Ранее осуждённый за госизмену Денис Лобов, приговоренный к лишению свободы за поставки комплектующих для ЗРК C-300 на Украину, обратился в суд с просьбой о замене наказания на принудительные работы. Он утверждал, что в исправительной колонии получил положительную характеристику и активно участвовал в тюремных мероприятиях. Согласно материалам дела, Лобов совместно с гражданином Армении Араратом Хачатряном собирал сведения о клистронах, которые являются частью ЗРС С-300, в интересах оборонно-промышленного комплекса Киева. В 2021 году Лобова приговорили к лишению свободы на 9 лет и 6 месяцев, Хачатряна — на 10 лет и 5 месяцев. Заявление оставили без удовлетворения, апелляция подтвердила решение.