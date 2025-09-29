В Баку суд оставил россиянина под стражей, отказав в домашнем аресте

В Азербайджане суд принял решение не освобождать российского гражданина Илью Безуглого, арестованного в Баку в июле 2025 года, под домашний арест. Информацию об этом предоставила изданию «Постньюс» Анастасия, сестра задержанного.

«Суд о смене меры пресечения был на прошлой неделе — Илье отказали. Подали апелляцию, но по ней суд назначен на 15 октября», — сказала он.

Анастасия отметила, что состояние её брата резко ухудшилось две недели назад. Электрокардиограмма, сделанная в тюрьме, показала наличие аритмии. Семья Ильи обеспокоена его здоровьем, особенно учитывая, что его дядя умер в молодом возрасте из-за проблем с сердцем.

Напомним, в середине июля в Баку арестовали группу россиян, состоящую из релокантов, туристов и айтишников. Их подозревают в якобы участии в незаконном обороте наркотиков, организации транзита запрещённых веществ из Ирана и киберпреступлениях.