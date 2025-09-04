Мессенджер MAX
4 сентября, 07:17

Арестованный в Баку россиянин женился на своей девушке в СИЗО

Задержанные. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hxdbzxy

Россиянин Илья Безуглый, задержанный в Азербайджане женился на своей девушкой, находясь в следственном изоляторе. Об этом РИА «Новости» сообщил отец задержанного.

«Нас не пускали. Сын расписался со своей девушкой в СИЗО, консул зарегистрировал брак. Ждём, когда порешают в верхах», — заявил Игорь Безуглый.

По информации отца, церемония бракосочетания была проведена непосредственно в месте содержания под стражей при участии консула. До этого Игорь Безуглый подтвердил, что его сын находится среди группы восьми россиян, задержанных азербайджанскими властями 1 июля.

Азербайджанские силовые структуры утверждают, что задержанные россияне причастны к транзиту наркотиков из Ирана и киберпреступлениям. Суд избрал им меру пресечения в виде четырёх месяцев ареста.

Как ранее отмечала уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова, азербайджанская коллега Сабина Алиева пообещала принять все необходимые меры для прояснения ситуации с задержанными россиянами. Позднее стало известно, что матери задержанных в Баку граждан России смогли передать своим сыновьям посылки с предметами первой необходимости. Российский консул, проведя несколько проверок, подтвердил, что условия содержания задержанных россиян находятся в пределах установленных норм.

Алиса Хуссаин
