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16 июля, 19:11

К задержанным в Азербайджане россиянам пустили матерей

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrew Angelov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrew Angelov

Матери задержанных в Баку россиян смогли передать сыновьям посылки с необходимыми вещами. Об этом сообщила сестра одного из арестованных Ильи Безуглого Анастасия. По её словам, он сохраняет позитивный настрой и не жалуется на условия содержания.

«Говорит, что всего хватает», — отметила она в беседе с «Постньюс».

Девушка также сообщила, что консул РФ несколько раз посещал россиян и убедился, что их условия содержания соответствуют нормам. Анастасия добавила, что сейчас им активно помогают как с российской, так и с азербайджанской стороны. Организовать свидания помогла омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева.

В Кремле рассказали о ситуации с задержанными в Азербайджане россиянами
В Кремле рассказали о ситуации с задержанными в Азербайджане россиянами

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что её азербайджанская коллега сделает всё необходимое для прояснения ситуации с задержанием россиян. Недавно комиссия Совета по правам человека по международному сотрудничеству в области прав человека выразила призыв к Баку с целью снижения напряжённости в отношениях с Москвой.

Александра Мышляева
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