К задержанным в Азербайджане россиянам пустили матерей

Матери задержанных в Баку россиян смогли передать сыновьям посылки с необходимыми вещами. Об этом сообщила сестра одного из арестованных Ильи Безуглого Анастасия. По её словам, он сохраняет позитивный настрой и не жалуется на условия содержания.

«Говорит, что всего хватает», — отметила она в беседе с «Постньюс».

Девушка также сообщила, что консул РФ несколько раз посещал россиян и убедился, что их условия содержания соответствуют нормам. Анастасия добавила, что сейчас им активно помогают как с российской, так и с азербайджанской стороны. Организовать свидания помогла омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева.