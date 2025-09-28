Осужденный за госизмену Лобов попросил заменить срок принудительными работами

Осуждённый по делу о госизмене за поставки комплектующих для ЗРК C-300 на территорию Украины Денис Лобов направил в суд ходатайство о замене наказания на принудительные работы и освобождение из колонии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на судебные документы.

Согласно материалам дела, Лобов совместно с гражданином Армении Араратом Хачатряном собирал сведения о клистронах, которые являются частью ЗРС С-300, в интересах оборонно-промышленного комплекса Киева. В 2021 году Лобова приговорили к лишению свободы на 9 лет и 6 месяцев, Хачатряна — на 10 лет и 5 месяцев.

Указано, что в исправительной колонии №2 в Улан-Удэ Лобову дали положительную характеристику. Осуждённый попросил учесть, что он старался участвовать во всех тюремных мероприятиях, а также был внесён в список перспективных осуждённых. По словам его, он хотел бы участвовать в жизни своей многодетной семьи. Заявление оставили без удовлетворения, апелляция подтвердила решение.

А ранее сотрудники ФСБ задержали сотрудника IT-компании, который самостоятельно вышел на связь с представителем ГУР МО Украины, после чего начал пересылать ему координаты критически важной инфраструктуры Мордовии, получая за это вознаграждение. Возбуждено уголовное дело о госизмене, обвиняемый отправлен под стражу.