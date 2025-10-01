Один в реанимации, шестеро задержаны: В Махачкале подростки толпой чуть не забили сверстников

В Махачкале произошла массовая драка между учениками двух школ, в результате которой один подросток был доставлен в реанимационное отделение. Правоохранительные органы Дагестана организовали проверку по факту массовой драки с участием несовершеннолетних в Махачкале. Об этом сообщает Прокуратура республики.

«По итогам проверки будет рассмотрен вопрос о внесении актов прокурорского реагирования. Поставлены на контроль ход и результаты процессуальной проверки по данному факту», — говорится в сообщении.

Как передаёт Mash, конфликт между учащимися 10-й и 39-й школ возник из-за комментария к фотографии в социальных сетях. По предварительной информации, один из пострадавших потерял сознание, но продолжал получать удары. По итогам проверки будет рассмотрен вопрос о внесении актов прокурорского реагирования.

Ранее в подмосковном Раменском на улице Гурьева произошёл инцидент с применением сигнального пистолета. Конфликт между группой молодых людей на парковке перерос в драку, в ходе которой один из участников произвёл выстрел в сторону оппонентов, после чего все скрылись с места происшествия. В результате оперативных мероприятий был задержан 15-летний москвич, причастный к инциденту.