Отсутствие общения с хозяином может вызывать депрессию у домашних птиц

Владельцы пернатых питомцев в Москве начали замечать у них тревожные признаки депрессии — от выщипывания перьев до полного отказа от пищи. Орнитолог Вадим Мишин подтвердил, что птицы действительно могут тяжело переживать разлуку с хозяевами и перемены в привычном укладе жизни.

«Основная причина депрессии заключается в изменении режима жизни питомцев и качества их общения с хозяином», — пояснил специалист в разговоре с «Москвой 24».

Ярким примером стала курица Цапля, которая перестала есть и пить во время отъезда хозяйки, но быстро восстановилась после её возвращения. А 85-летний какаду Одри, потерявший почти все перья из-за тоски, полностью реабилитировался за полгода совместных танцев с владельцем.

Зоопсихолог Мирослав Волков дополнил, что подобные проблемы характерны и для других животных. Собака породы самоед по кличке Герда смогла справиться с тоской по хозяину благодаря специальным упражнениям, включающим развивающие коврики с лакомствами. Эксперты сходятся во мнении: при первых признаках апатии или изменении поведения питомца следует показать ветеринару, а затем обратиться к зоопсихологу.

Важно не забывать и о чувствах усатых и мурлыкающих питомцев. Ветеринарный врач Евгений Цыпленков предупредил, что использование жеста «злая рука» для запугивания кошек может привести к тяжёлому стрессу и даже гибели животного. Как пояснил специалист, этот жест воспринимается питомцами как прямая угроза, вызывая агрессивное поведение и психологическое напряжение. Эксперт подчеркнул, что подобные методы недопустимы даже в воспитательных целях, поскольку кошки могут отреагировать не только шипением, но и серьёзными нарушениями здоровья.