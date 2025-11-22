Россия и США
Регион
22 ноября, 08:32

Страшное ДТП с тягачом унесло жизнь мужчины в Саратовской области

Обложка © Telegram / Юрий Юрин

В Саратовской области произошло страшное ДТП с участием тягача и двух легковых автомобилей. Авария случилась в Хвалынском районе около посёлка Возрождение, где столкнулись тягач с прицепом, Lada и X-citi. Об этом сообщил начальник Управления региональной безопасности Правительства Саратовской области Юрий Юрин.

«В результате ДТП из X-citi погиб мужчина и пострадал мужчина. Из Lada пострадали мужчина и ребенок 2013 г.р. Все пострадавшие госпитализированы», — говорится в сообщении.

Спасателям потребовалось использовать гидравлический инструмент, чтобы деблокировать тело погибшего. На месте работают экстренные службы. Точный ущерб устанавливается, как и причины случившегося.

