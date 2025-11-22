Раскрыты детали столкновения самолёта United Airlines с объектом на высоте 11 км

Октябрьский инцидент с самолётом Boeing 737 авиакомпании United Airlines в США был вызван столкновением с неисправным метеозондом на высоте 11 км. Об этом пишет New York Post. По данным газеты, этот метеозонд пробил лобовое стекло кабины пилотов, и разлетевшиеся осколки нанесли им ранения. Вследствие этого ЧП экипаж принял решение о совершении аварийной посадки в аэропорту Солт-Лейк-Сити.

Предварительные данные указывают на то, что воздушный шар, принадлежащий WindBorne Systems, был запущен для исследования атмосферы. Его траектория пролегала через Неваду на юг, после чего он изменил направление на север и совершил посадку в Юте.

Компания-владелец, базирующаяся в Калифорнии, признала, что временно теряла контроль над высотным аппаратом. Однако, по заверениям специалистов, конструкция шаров разработана с учётом безопасности полётов, минимизируя риск столкновения с самолетами благодаря отсутствию крупных металлических компонентов. Несмотря на это, прочность иллюминатора самолёта оказалась недостаточной, не выдержав столкновения, хотя он и спроектирован для выдерживания ударов птиц весом свыше килограмма.

Напомним, инцидент произошёл 16 октября с самолётом, совершавшим рейс из Денвера в Лос-Анджелес с 140 пассажирами на борту. После столкновения один из пилотов получил травмы.

Накануне сообщалось, что самолёт рухнул во время авиашоу Dubai Airshow в Дубае. Воздушное судно принадлежит индийской авиакомпании Tejas. Пилот воздушного судна погиб.