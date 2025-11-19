Суд за спасение 165 человек: Дело против пилота севшего в поле самолёта A320 вернули прокурору

Центральный районный суд Омска отправил прокурору уголовное дело в отношении пилота Сергея Белова, который в сентябре 2023 года экстренно посадил самолёт Airbus A320 в поле в Убинском районе Новосибирской области. Об этом сообщила объединённая пресс-служба омских судов.

Суд постановил вернуть дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ч.1 ст.263 УК РФ) прокурору во время закрытого предварительного заседания.

Белов настаивает, что пошёл на аварийную посадку в поле из-за критически высокого расхода топлива: уже в самолёте поняли, что до аэропорта Новосибирска лайнер не дотянет, а возвращаться в Омск было поздно. Экипаж решил сажать судно на подходящую площадку, чтобы сохранить жизни людей.

Инцидент произошёл 12 сентября 2023 года. Экипаж лайнера, выполнявшего рейс Сочи–Омск, подал сигнал тревоги. Из переговоров пилотов, следовало, что произошла потеря гидравлики. В итоге пилоты приняли решение сажать самолёт в поле. На борту находилось более 165 человек, серьёзных травм никто не получил. Нескольким пассажирам потребовалась медицинская помощь. По факту случившегося было возбуждено дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.