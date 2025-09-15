Пилот севшего в поле самолёта A320 попросил перенести суд в Омск
Обложка © Telegram / UralAirlines_Official
Бывший пилот «Уральских авиалиний» Сергей Белов, чья команда посадила самолёт в поле, подал ходатайство о проведении судебного разбирательства в Омске. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области.
«Бывший командир экипажа самолёта, посадиашего лайнер на поле, ходатайствует о переносе судебного разбирательства в город Омск», — говорится в сообщении.
Уголовное дело, связанное с аварийной посадкой самолета, было передано из Барабинского районного суда в Восьмой кассационный суд общей юрисдикции. В кассационном суде будет рассмотрено ходатайство Белова об изменении территориальной подсудности, поскольку большинство потерпевших и свидетелей проживают в Омске.
Белов предстанет перед судом по обвинению в нарушении правил безопасности, допущенном при эксплуатации воздушного транспорта, что повлекло за собой крупный материальный ущерб.
Напомним, что инцидент произошёл 12 сентября 2023 года в районе села Убинское Новосибирской области. Самолёт «Уральских авиалиний» экстренно совершил посадку на грунт. Перед посадкой лайнер подал сигнал тревоги в воздухе и был отправлен на запасной аэродром в Новосибирск по техническим причинам. На борту находился 161 пассажир, в том числе 23 ребёнка, и 6 членов экипажа.