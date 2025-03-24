Второй пилот севшего в поле самолёта A320 уволен после отказа сменить крылья на землю
«Уральские авиалинии» уволили пилота, посадившего A320 в поле под Новосибирском
Эдуард Семенов (справа), Сергей Белов (слева). Фото © МЧС Новосибирской области
Второй пилот «Уральских авиалиний» Эдуард Семенов, посадивший 12 сентября 2023 года самолёт A320 в пшеничном поле под Новосибирском, уволен после отказа от перевода на наземную работу. Как объяснили в пресс-службе перевозчика, сменить место ему требовалось по медицинским показаниям.
«Второй пилот Эдуард Семёнов по результатам прохождения ЦВЛЭК (врачебно-лётной экспертной комиссии) признан не годным к выполнению функций коммерческого пилота. Мы предложили ему рассмотреть вариант устройства на наземную работу, однако он отказался. Уволен 20 марта по пункту 8 части 1 статьи 77 ТК РФ», – рассказали в пресс-службе Ural Airlines.
После аварийной посадки в поле лётчик прошёл длительный процесс восстановления, который включал наземную, тренажерную подготовку, прохождение психолога и другие аспекты. Его жена Анна Семёнова рассказывала, что авиакомпания отправила её супруга в отпуск без содержания, в связи с чем он вынужден подрабатывать таксистом и грузчиком.
Напомним, что 12 сентября 2023 года лайнер, следовавший из Сочи в Омск, столкнулся с отказом гидравлической системы и приземлился в поле из-за нехватки топлива. На борту находились 170 человек, включая 23 ребёнка, и никто не пострадал; пассажиры эвакуировались самостоятельно, а страховая компания выплатила каждому по 100 тысяч рублей. Life.ru публиковал снимки места посадки с высоты птичьего полёта. Командир самолёта A320 Сергей Белов 15 апреля 2024 года уволился из авиакомпании по собственному желанию.