Второй пилот севшего в поле самолёта A320 уволен после отказа сменить крылья на землю

Второй пилот «Уральских авиалиний» Эдуард Семенов, посадивший 12 сентября 2023 года самолёт A320 в пшеничном поле под Новосибирском, уволен после отказа от перевода на наземную работу. Как объяснили в пресс-службе перевозчика, сменить место ему требовалось по медицинским показаниям.

«Второй пилот Эдуард Семёнов по результатам прохождения ЦВЛЭК (врачебно-лётной экспертной комиссии) признан не годным к выполнению функций коммерческого пилота. Мы предложили ему рассмотреть вариант устройства на наземную работу, однако он отказался. Уволен 20 марта по пункту 8 части 1 статьи 77 ТК РФ», – рассказали в пресс-службе Ural Airlines.