Пилоту, посадившему самолёт в поле под Новосибирском, предъявили обвинение

Командир воздушного судна «Уральских авиалиний» Сергей Белов получил обвинительное заключение по статье 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»), связанное с аварийной посадкой самолёта в сентябре 2023 года. Об этом сообщает rg.ru со ссылкой на официальные документы.

Согласно материалам дела, инцидент произошёл во время рейса из Сочи в Омск, когда экипаж Airbus A320-214 принял решение о посадке в Новосибирске из-за отказа гидравлической системы. Из-за недостатка топлива самолёт был вынужден совершить посадку на поле с пшеницей. На борту находился 161 пассажир, никто не пострадал.

«Первоначально меня считали героем, спасшим жизни людей, а потом в интересах авиакомпании решили сделать виноватым во всех проблемах. Хотя поломка произошла не по моей вине, а при экстренной посадке», — передаёт издание слова Белова.

Командир воздушного судна также сообщил, что два года фигурировал в деле в качестве свидетеля, а статус обвиняемого получил только в июле 2025 года. По его словам, в материалах уголовного дела присутствуют многочисленные несоответствия, однако ходатайства защиты не принимаются во внимание. Обвинительное заключение было утверждено заместителем западно-сибирского транспортного прокурора 1 сентября.

Напомним, что инцидент произошёл в районе села Убинское Новосибирской области. Самолёт «Уральских авиалиний» экстренно совершил посадку на грунт. Перед посадкой лайнер подал сигнал тревоги в воздухе и был отправлен на запасной аэродром в Новосибирск по техническим причинам. На борту находился 161 пассажир, в том числе 23 ребёнка, и 6 членов экипажа.