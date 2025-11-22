Россия и США
Регион
22 ноября, 09:36

В РАН обсудят возможность переброски вод рек Печора и Северная Двина в Донбасс

Обложка © ТАСС / Юрий Осетров

В ближайшее время, 2 декабря, отделение наук о Земле Российской академии наук проведёт заседание, на котором будет обсуждаться амбициозный проект по переброске воды из двух северных рек – Печоры и Северной Двины – в регион Донбасса. Как отметил научный руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян, реализация этого проекта, предполагающая строительство трубопровода, может потребовать от пяти до семи лет.

Академик считает, что к данному предложению следует отнестись со всей серьёзностью, и выразил убеждение, что в случае положительного решения отделения наук о Земле, президиум РАН также поддержит проект. Существуют различные варианты технической реализации, включая использование полимерных или композитных труб. Предполагаемый маршрут трубопровода пролегает через Каму и Волгу, с конечной точкой в Приазовье. Для обеспечения необходимого напора воды планируется задействовать газогенераторы, принадлежащие «Газпрому».

«Перестраиваются экосистемы Северного Ледовитого океана, и если забрать часть тёплой воды, которую несут туда реки, то облегчаем им адаптацию, поскольку замедляется процесс нагрева», — пояснил Данилов-Данильян в беседе с ТАСС.

В ДНР рекордно снизят цены на водоснабжение
В июле 2025 года власти ДНР сообщили о критической нехватке воды и ввели ограничения на ее подачу. Жители Донецка и Макеевки теперь получают воду лишь раз в три дня, и то на ограниченное время. К октябрю были предприняты меры по переброске воды из других источников в резервуары, а также рассматривается возможность строительства дополнительного водовода из реки Дон.

