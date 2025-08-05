В ДНР рекордно снизят цены на водоснабжение

Оплата за воду в ДНР снизится до минимально возможного уровня — 7 руб. 47 коп. Также не нужно будет платить за водоотведение. Такую инициативу главы ДНР Дениса Пушилина поддержал президент России Владимир Путин.

«Предварительно, это будет 7 руб. 47 коп. Плату за водоотведение полностью отменяем», — сообщил Пушилин по итогам встречи с главой государства.

Кроме того, Пушилин упомянул, что власти республики совместно с правительством рассматривают вопрос о предоставлении дополнительной финансовой помощи ресурсоснабжающим организациям, испытывающим финансовые трудности. По его словам, поддержка этих предприятий критически важна для обеспечения их стабильной работы и, как следствие, для поддержания качественного предоставления жизненно важных услуг населению.

Он отметил, что в ДНР предпринимаются ежедневные меры по минимизации утечек воды. Среди прорабатываемых решений – строительство второй очереди водопровода из Дона совместно с Правительством РФ, а также поиск альтернативных источников для увеличения водоснабжения населения. Глава Республики подчеркнул, что жители региона признательны президенту за оказываемую Донбассу поддержку.