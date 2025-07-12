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Регион
12 июля, 08:33

ВСУ ударили по электроподстанциям в ДНР, в республике пропал свет

Mash на Донбассе: ДНР частично осталась без света из-за обстрелов подстанций ВСУ

ВСУ ударили по электроподстанциям в ДНР. Обложка © Telegram / Mash на Донбассе

ВСУ ударили по электроподстанциям в ДНР. Обложка © Telegram / Mash на Донбассе

Украинские военные атаковали энергоструктуру Донецкой Народной Республики — после обстрела часть региона осталась без света, а на объектах вспыхнул пожар. После обстрела электроподстанций в ДНР начался пожар. Об этом сообщил Mash на Донбассе.

Энергетики и аварийные службы оперативно приступили к ликвидации последствий — пламя потушили к утру, а часть повреждённых линий удалось восстановить. В ряде населённых пунктов, включая Мариуполь, подача электричества уже возобновлена. Однако Волновахский и Володарский округа пока остаются без света. Спасатели стараются запитывать дома от резервных линий, чтобы вернуть свет как можно большему числу абонентов.

Украинские спецслужбы захотели передать России координаты бригады ВСУ
Украинские спецслужбы захотели передать России координаты бригады ВСУ

Украинские силы всё чаще сталкиваются с хаосом на линии фронта. В Харьковской области артиллерия и операторы БПЛА Вооружённых сил Украины нанесли удары по собственной 143-й отдельной механизированной бригаде. По данным источников в силовых структурах, причиной стал сбой в системе связи между подразделениями.

Милена Скрипальщикова
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