ВСУ ударили по электроподстанциям в ДНР, в республике пропал свет

Украинские военные атаковали энергоструктуру Донецкой Народной Республики — после обстрела часть региона осталась без света, а на объектах вспыхнул пожар. После обстрела электроподстанций в ДНР начался пожар. Об этом сообщил Mash на Донбассе.

Энергетики и аварийные службы оперативно приступили к ликвидации последствий — пламя потушили к утру, а часть повреждённых линий удалось восстановить. В ряде населённых пунктов, включая Мариуполь, подача электричества уже возобновлена. Однако Волновахский и Володарский округа пока остаются без света. Спасатели стараются запитывать дома от резервных линий, чтобы вернуть свет как можно большему числу абонентов.