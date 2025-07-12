ВСУ ударили по электроподстанциям в ДНР, в республике пропал свет
Mash на Донбассе: ДНР частично осталась без света из-за обстрелов подстанций ВСУ
ВСУ ударили по электроподстанциям в ДНР. Обложка © Telegram / Mash на Донбассе
Украинские военные атаковали энергоструктуру Донецкой Народной Республики — после обстрела часть региона осталась без света, а на объектах вспыхнул пожар. После обстрела электроподстанций в ДНР начался пожар. Об этом сообщил Mash на Донбассе.
Энергетики и аварийные службы оперативно приступили к ликвидации последствий — пламя потушили к утру, а часть повреждённых линий удалось восстановить. В ряде населённых пунктов, включая Мариуполь, подача электричества уже возобновлена. Однако Волновахский и Володарский округа пока остаются без света. Спасатели стараются запитывать дома от резервных линий, чтобы вернуть свет как можно большему числу абонентов.
Украинские силы всё чаще сталкиваются с хаосом на линии фронта. В Харьковской области артиллерия и операторы БПЛА Вооружённых сил Украины нанесли удары по собственной 143-й отдельной механизированной бригаде. По данным источников в силовых структурах, причиной стал сбой в системе связи между подразделениями.