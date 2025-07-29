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29 июля, 09:21

Пушилин: В ДНР наблюдаются перебои с водой и электричеством после ударов ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / tone kale

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / tone kale

В результате обстрелов со стороны ВСУ в ДНР возникли проблемы с электро- и водоснабжением. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин в своём телеграм-канале.

Денис Пушилин — об устранении последствий ночной атаки ВСУ. Видео © Telegram / Пушилин Д. В.

«От электроэнергии были отключены ряд школ, детских садов, больниц», — написал Пушилин.

Глава ДНР добавил, что пострадали и объекты водоснабжения. По его словам, специалисты уже занимаются их восстановлением, стремясь обеспечить бесперебойную подачу воды, несмотря на текущие сложности с графиком. Также в Донецк были направлены 75 водовозов с водителями и 50 специализированных бригад из Москвы. Кроме того, 13 автоцистерн из Московской области уже прибыли в Макеевку.

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Напомним, прошедшей ночью ВСУ устроили массированную атаку на города ДНР. Местные жители сообщили, что взрывы начались после 23:00. Сильнее всего пострадал Куйбышевский района в Донецке, где очевидцы доложили о крупном пожаре.

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Мария Любицкая
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