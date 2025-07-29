Пушилин: В ДНР наблюдаются перебои с водой и электричеством после ударов ВСУ

В результате обстрелов со стороны ВСУ в ДНР возникли проблемы с электро- и водоснабжением. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин в своём телеграм-канале.

Глава ДНР добавил, что пострадали и объекты водоснабжения. По его словам, специалисты уже занимаются их восстановлением, стремясь обеспечить бесперебойную подачу воды, несмотря на текущие сложности с графиком. Также в Донецк были направлены 75 водовозов с водителями и 50 специализированных бригад из Москвы. Кроме того, 13 автоцистерн из Московской области уже прибыли в Макеевку.