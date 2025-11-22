Россия и США
22 ноября, 15:06

Экстренный саммит ЕС по Украине пройдёт в Анголе 24 ноября

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / artjazz

Экстренный саммит Евросоюза, посвященный Украине, состоится 24 ноября в столице Анголы Луанде. Об этом сообщил глава Евросовета Антониу Кошта в соцсети X, подтвердив приглашение лидерам 27 стран ЕС.

«Я пригласил лидеров 27 стран ЕС провести экстренную встречу по Украине в Луанде в понедельник», — написал Кошта.

На этот же день в Анголе запланирован регулярный саммит ЕС и Африканского союза.

Ранее стало известно, что несколько государств-членов ЕС уже приступили к разработке альтернативного предложения для президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации. Франция, Германия и Великобритания совместно с Украиной разрабатывают ответный план. Однако детали этого предложения, включая его ключевые положения, пока не раскрываются.

