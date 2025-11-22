Стало известно, сколько сотен миллиардов россияне тратят на видеоигры

Россияне ежегодно тратят около 380 млрд рублей на видеоигры, и почти весь этот рынок держится на москвичах. Как сообщила глава Агентства креативных индустрий Гюльнара Агамова, жители столицы обеспечивают примерно 80% расходов — около 320 млрд рублей. Заявление прозвучало на форуме «Созидатели» в центре «Россия».

Агамова подчеркнула, что игры давно стали не просто развлечением. Это каналы коммуникации, способные транслировать смыслы, истории и даже представления о стране. Она привела пример Индонезии, где население использует видеоигры почти как социальную сеть. Даже бесплатные проекты позволяют продвигать нужный образ и ценности.

По её словам, цифровой контент распространяется вирусно, быстро формируя новые привычки досуга и создавая мощные культурные эффекты, с которыми стоит работать.

Ранее Life.ru сообщал, что бойцы вооружённых сил Великобритании тренируют полезные в боевых условиях навыки в компьютерных играх. Представитель командования отметил, что опыт конфликта на Украине продемонстрировал эффективность игровых технологий при подготовке операторов беспилотных летательных аппаратов и повышении квалификации специалистов киберподразделений.