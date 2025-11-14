Юрист объяснила, могут ли уволить за компьютерные игры на рабочем месте

Сотрудника, который играет в компьютерные игры в рабочее время, можно уволить за нарушение дисциплины. Однако если это происходит в обеденный перерыв с использованием личного устройства — такие действия законны, пояснила юрист Рината Шайдуллина.

Эксперт в разговоре с «Москвой 24» прокомментировала громкий случай в Череповце, где работника уволили за игру в World of Tanks, но суд восстановил его и взыскал с компании 580 тысяч рублей. Ключевым оказалось то, что мужчина играл в перерывах через личный интернет, что не запрещал трудовой договор. Дополнительным нарушением со стороны работодателя стало оформление документов задним числом.

Чтобы избежать подобных ситуаций, Шайдуллина рекомендует работодателям чётко прописывать в договорах правила использования корпоративной техники и интернета. Использование служебного оборудования в личных целях может стать законным основанием для применения дисциплинарных взысканий.

В Китае произошёл похожий случай: сотрудника уволили за прогул после того, как работодатель обнаружил в его фитнес-трекере более 16 000 шагов в день оформления больничного по поводу боли в ноге. Компания предоставила запись с камер наблюдения, где видно, как мужчина бежит к офису в день больничного. Однако суд признал увольнение незаконным и обязал компанию выплатить 118 000 юаней, посчитав доказательства недостаточными.