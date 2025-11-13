Сотрудницу «Лэтуаль» в Москве уволили за фото в соцсетях на больничном

Ранее в Китае произошёл резонансный случай с увольнением сотрудника по фамилии Чэнь. Мужчину уволили за прогул после того, как работодатель обнаружил в его фитнес-приложении более 16 000 шагов, сделанных в день оформления больничного. Компания сочла, что активность противоречит жалобам на боль в ноге. Сотрудник оспорил увольнение в суде, который после двух заседаний признал решение компании незаконным и обязал выплатить компенсацию в размере 118 000 юаней. Этот случай, произошедший в 2019 году, но стал известен лишь недавно и вызвал резонансную дискуссию в обществе.