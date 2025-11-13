Сотрудницу «Лэтуаль» в Москве уволили за фото в соцсетях на больничном
Обложка © GigaChat / Life.ru
Сотрудницу московского «Лэтуаля» уволили после публикации фото в соцсетях во время больничного. Руководство заставило её написать заявление по собственному желанию, пригрозив увольнением по статье, сообщает SHOT ПРОВЕРКА.
Девушка обратилась в суд, где рассказала о нарушениях в компании: регулярных переработках и принуждении сотрудников выкупать просроченную косметику за свой счёт. Суд частично удовлетворил её иск, обязав компанию возместить материальный и моральный ущерб.
Ранее в Китае произошёл резонансный случай с увольнением сотрудника по фамилии Чэнь. Мужчину уволили за прогул после того, как работодатель обнаружил в его фитнес-приложении более 16 000 шагов, сделанных в день оформления больничного. Компания сочла, что активность противоречит жалобам на боль в ноге. Сотрудник оспорил увольнение в суде, который после двух заседаний признал решение компании незаконным и обязал выплатить компенсацию в размере 118 000 юаней. Этот случай, произошедший в 2019 году, но стал известен лишь недавно и вызвал резонансную дискуссию в обществе.
