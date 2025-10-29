Более половины российских айтишников с 2022 по 2025 уволили из-за сокращений

Более 55% российских IT-специалистов, потерявших работу с 2022 по 2025 год, были уволены не по собственному желанию, а в результате сокращений. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на совместное исследование hh.ru и компании «Информсистемы Джет».

Особенно остро проблема массовых увольнений проявилась в крупнейших российских городах: в Москве доля айтишников, попавших под сокращения, составила 56% от числа опрошенных. Похожие показатели зафиксированы и в других мегаполисах страны.

Чаще всего под увольнения попадали разработчики (51%) и сотрудники продуктовых команд (61%). По данным hh.ru, представители IT-сферы по итогам прошлого года жаловались на увольнения чаще, чем специалисты из любых других отраслей.

Ранее россиян предупредили о новом тревожном явлении на рынке труда. Так, феномен «тихого выгорания» (quiet cracking) приходит на смену тенденции «тихого увольнения». Сотрудники, подверженные этому синдрому, формально продолжают выполнять обязанности, но теряют внутреннюю мотивацию и инициативность без внешних признаков саботажа.