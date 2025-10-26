Intel уволила 35,5 тыс. сотрудников и урезала расходы на разработки

Корпорация Intel провела масштабное сокращение персонала, уволив более 35 тысяч сотрудников в течение последних двух лет. Об этом сообщает Tom's Hardware со ссылкой на официальные отчёты компании.

Согласно данным отчёта для Комиссии по ценным бумагам и биржам, только под руководством нового генерального директора Лип-Бу Тана было сокращено около 20 500 сотрудников за три месяца. Вместе с 15 000 увольнений при предыдущем руководстве общее число достигло 35 500 человек. Значительная часть сокращений пришлась на инженеров и технических специалистов, при этом только 8% уволенных в Орегоне занимали менеджерские позиции.

Компания также существенно сократила расходы на исследования и разработки — более чем на 800 миллионов долларов в третьем квартале 2025 года, сосредоточившись только на ключевых проектах, включая разработку техпроцессов Intel 18A и 14A, продукты с искусственным интеллектом и передовую упаковку.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп потребовал отставки генерального директора корпорации Intel Лип-Бу Тана, возглавившего компанию в 2025 году. Американский лидер заявил о «серьёзном конфликте интересов» и необходимости немедленного ухода главы корпорации.