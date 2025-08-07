Трамп потребовал отставки главы Intel из-за связей с Китаем
Президент США Дональд Трамп потребовал отставки генерального директора Intel Лип-Бу Тана. Об этом он заявил в своём посте в соцсети Truth Social.
«Генеральный директор Intel находится в состоянии серьёзного конфликта и должен немедленно уйти в отставку. Другого решения этой проблемы нет», — написал Трамп.
Как сообщает Axios, президент связывает свои требования с опасениями по поводу возможных контактов Лип-Бу Тана с китайскими компаниями, сотрудничающими с КПК. Лип-Бу Тан возглавил корпорацию в 2025 году, сменив Пэта Гелсингера, который покинул пост на фоне ухудшения финансовых показателей Intel и падения акций из-за усиления конкуренции на рынке полупроводников.
