Камбоджа официально номинировала Трампа на Нобелевскую премию мира

Правительство Камбоджи официально предложило кандидатуру президента США Дональда Трампа на получение Нобелевской премии мира. Соответствующее письмо в Нобелевский комитет направил премьер-министр страны Хун Манет, сообщает Камбоджийское агентство печати.

«Как премьер-министр Королевства Камбоджа имею честь официально выдвинуть кандидатуру достопочтенного 45-го и 47-го президента США Дональда Трампа на соискание Нобелевской премии мира в знак признания его исторического вклада в дело укрепления мира во всём мире», — говорится в документе.

Глава камбоджийского правительства подчеркнул, что эта инициатива отражает благодарность всего народа страны. По его словам, действия американского лидера помогли урегулировать пограничный конфликт с Таиландом, предотвратив эскалацию напряжённости и создав условия для восстановления стабильности в регионе.