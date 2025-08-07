Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Регион
7 августа, 15:02

Камбоджа официально номинировала Трампа на Нобелевскую премию мира

Правительство Камбоджи официально предложило кандидатуру президента США Дональда Трампа на получение Нобелевской премии мира. Соответствующее письмо в Нобелевский комитет направил премьер-министр страны Хун Манет, сообщает Камбоджийское агентство печати.

«Как премьер-министр Королевства Камбоджа имею честь официально выдвинуть кандидатуру достопочтенного 45-го и 47-го президента США Дональда Трампа на соискание Нобелевской премии мира в знак признания его исторического вклада в дело укрепления мира во всём мире», говорится в документе.

Глава камбоджийского правительства подчеркнул, что эта инициатива отражает благодарность всего народа страны. По его словам, действия американского лидера помогли урегулировать пограничный конфликт с Таиландом, предотвратив эскалацию напряжённости и создав условия для восстановления стабильности в регионе.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что ему удалось урегулировать конфликт между Таиландом и Камбоджей. Он указал, что благодаря его усилиям обе страны достигли мирного соглашения, выразив радость по поводу прекращения огня и установления мира.

Анастасия Никонорова
