Разорвало на части: Гололёд привёл к массовой аварии с грузовиками и легковушками под Петербургом

Массовая авария, в которую попали несколько грузовиков и легковушек, парализовала движение на трассе А-180 «Нарва» недалеко от посёлка Усть-Луга в Ленинградской области. Об этом сообщает 78.ru.

Массовое ДТП у посёлка Усть-Луга в Ленинградской области. Видео © Telegram / ustluga_live

Очевидцы сообщают, что причиной ДТП стал гололёд. Один из водителей рассказал, что дорога превратилась в «каток», из-за чего машины не могли затормозить. По его словам, ситуацию спас мужчина, который заранее предупреждал других водителей об опасности, размахивая руками за километр до места аварии.

Автомобили получили серьёзные повреждения. Так, трактор буквально разорвало на части. Официально о погибших не сообщается, однако в соцсетях пишут, что жертвой ДТП стал один человек.

Как сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад», инцидент произошёл около 16:30 на 21-м километре федеральной трассы А-180 «Нарва», которая является подъездом к морскому торговому порту «Усть-Луга».