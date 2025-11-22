Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Регион
22 ноября, 16:29

Премьер Нидерландов Схоф таинственно исчез перед речью на саммите G20

Дик Схоф. Обложка © ТАСС / AP

Прямо перед выступлением премьер-министра Нидерландов Дика Схофа на саммите G20 в Йоханнесбурге (ЮАР) произошла странная история. Когда председатель саммита Сирил Рамафоса уже объявлял его речь, слово неожиданно взял министр финансов страны Элко Хайинен.

«Спасибо, господин председатель, но от лица Нидерландов будет говорить министр финансов», — заявил он и занял место, предназначенное для пропавшего премьера. Никаких объяснений внезапного исчезновения главы правительства министр не предоставил.

Саммит лидеров G20 проходит в Йоханнесбурге 22-23 ноября. Все мероприятия проводятся за закрытыми дверями, без присутствия журналистов. Россию на встрече представляет зампредседателя администрации президента Максим Орешкин.

Никита Никонов
