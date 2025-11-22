Россия и США
22 ноября, 19:29

Дубайский шоколад резко потерял популярность: Почему россияне отвернулись от модной сладости

«Коммерсант»: Продажи дубайского шоколада в России резко упали

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Ещё недавно дубайский шоколад с начинкой из хрустящего теста катаифи и фисташек был на пике популярности. Но этой осенью россияне почти перестали его покупать. По данным маркетплейса Flowwow, продажи рухнули в шесть раз, а в «Платформе ОФД» зафиксировали спад спроса в 2,7 раза, пишет «Коммерсант».

Эксперты называют две главные причины обвала. Во-первых, закончился эффект новизны — продукт просто перестал быть модным. Во-вторых, рынок наводнили дешёвые аналоги низкого качества. Производители, стремясь заработать, стали экономить на дорогих фисташках, и уникальный десерт превратился в массовую и невкусную сладость. Цена плитки за год обвалилась на 70%, но это не спасло ситуацию.

Ретейлеры подтверждают: полки с дубайским шоколадом стремительно пустеют. Ассортимент будет сокращаться и дальше, прогнозируют участники рынка. Следующим хайпом, вероятно, станут десерты из Азии или крафтовые изделия с необычными вкусами.

Дубайский шоколад — это плитки с начинкой из теста катаифи и фисташек. Рецепт создали в 2021 году, а в России пик популярности пришёлся на 2024 год.

Никита Никонов
