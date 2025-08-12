Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 августа, 13:28

«Мы знаем с детства»: Шиитские паломники признались в любви к российскому шоколаду

РИА Новости: Шиитские паломники считают российский шоколад вкуснее дубайского

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Pixel-Shot

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Pixel-Shot

Шиитские паломники назвали российский шоколад вкуснее и питательнее аналогов из Дубая. Как сообщает РИА «Новости», десятки тысяч верующих прибыли в Ирак для участия в священном шествии Арбаин.

Сириец Абу Ахмад признался, что ассоциирует российский шоколад с детством — его отец привозил лакомство из СССР, где учился на лётчика. По его словам, популярность дубайских сладостей — скорее маркетинговый ход, тогда как традиционный русский вкус остаётся для него эталоном. Ливанец Али Рахим добавил, что российская продукция даёт больше энергии. Он отметил, что сама Россия ассоциируется у него не только с шоколадом, но и с такими символами, как лётчик-космонавт Юрий Гагарин, мастер смешанных боевых искусств Хабиб Нурмагомедов и, конечно же, президент РФ Владимир Путин.

«Если меня спрашивают, какой шоколад привезти, я отвечаю однозначно российский. Мои дети пробовали продукцию кондитеров разных стран, в том числе из Дубая, но им подавай именно российский. Продукция может быть разной, и вкусы у людей разные. Однако то, что мы знаем с детства, то и предпочитаем во взрослой жизни», — отметил Али Реза из иранского Мешхеда.

В Ираке началось крупнейшее в мире религиозное паломничество Арбаин, в котором участвуют миллионы мусульман-шиитов. Традиционное шествие посвящено памяти имама Хусейна, погибшего в битве при Кербеле в 680 году. В этом году кульминация мероприятий придётся на 14 августа.

Любил Россию и мечтал служить: Индиец женился на многодетной пермячке и погиб на СВО как герой
Любил Россию и мечтал служить: Индиец женился на многодетной пермячке и погиб на СВО как герой

Ранее сообщалось, что зарубежные туристы стали чаще посещать Москву. С начал мая число иностранных путешественников выросло на 39%. Самой оживлённой по числу туристов остаётся Никольская улица, соединяющая Кремль и Лубянку. На втором месте Старый Арбат — первая в России пешеходная улица.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Ирак
  • Россия
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar