Шиитские паломники назвали российский шоколад вкуснее и питательнее аналогов из Дубая. Как сообщает РИА «Новости», десятки тысяч верующих прибыли в Ирак для участия в священном шествии Арбаин.

Сириец Абу Ахмад признался, что ассоциирует российский шоколад с детством — его отец привозил лакомство из СССР, где учился на лётчика. По его словам, популярность дубайских сладостей — скорее маркетинговый ход, тогда как традиционный русский вкус остаётся для него эталоном. Ливанец Али Рахим добавил, что российская продукция даёт больше энергии. Он отметил, что сама Россия ассоциируется у него не только с шоколадом, но и с такими символами, как лётчик-космонавт Юрий Гагарин, мастер смешанных боевых искусств Хабиб Нурмагомедов и, конечно же, президент РФ Владимир Путин.

«Если меня спрашивают, какой шоколад привезти, я отвечаю — однозначно российский. Мои дети пробовали продукцию кондитеров разных стран, в том числе из Дубая, но им подавай именно российский. Продукция может быть разной, и вкусы у людей разные. Однако то, что мы знаем с детства, то и предпочитаем во взрослой жизни», — отметил Али Реза из иранского Мешхеда.

В Ираке началось крупнейшее в мире религиозное паломничество Арбаин, в котором участвуют миллионы мусульман-шиитов. Традиционное шествие посвящено памяти имама Хусейна, погибшего в битве при Кербеле в 680 году. В этом году кульминация мероприятий придётся на 14 августа.