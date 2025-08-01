Любил Россию и мечтал служить: Индиец женился на многодетной пермячке и погиб на СВО как герой
Индиец переехал в Россию, принял православие и героем пал на спецоперации
Сридхар Рауагуру. Обложка © URA.ru
Индиец Сридхар Рауагуру с детства лелеял мечту переехать в Россию — страну, которая манила его своей культурой и возможностями. Вторым его заветным желанием была военная служба, поэтому звёзды сошлись как нельзя лучше, пишет URA.ru.
В 2022 году он встретил свою будущую жену в Пермском крае. Вскоре после женитьбы Сридхар принял православие, что ознаменовало важный этап на пути к новой жизни.
Летом 2024 года индиец подписал контракт с Минобороны и отправился на СВО, где российские бойцы сразу же выписали ему эксклюзивный позывной Ганди. К сожалению, конец у этой истории печальный, ведь недавно Сридхар погиб, оставаясь мужественным и самоотверженным до последней минуты жизни.
Сридхар Рауагуру был посмертно награждён орденом мужества.
Ранее Life.ru рассказывал о добровольце из Турции, который получил российское гражданство и был награждён медалью Суворова за свои заслуги на спецоперации. Кстати, он до сих пор служит разведчиком в 70-м полке 42-й мотострелковой дивизии в составе группировки войск «Днепр».