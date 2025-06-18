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Регион
18 июня, 12:18

Доброволец из Турции получил гражданство РФ и медаль Суворова за службу на СВО

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / tong patong

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / tong patong

Гражданин Турции, добровольно присоединившийся к участию в СВО в 2023 году, служит в разведке 70-го полка 42-й мотострелковой дивизии в составе группировки войск «Днепр». Об этом он рассказал в интервью изданию «Красная звезда».

«Мне показалось, что я обязан помочь стране, которая мне дала так много. Конечно же, оценил и размеры социальной поддержки участников СВО. На мой взгляд, это вполне достойные меры помощи от государства. Естественно, посоветовался с женой, с родителями, которые живут в Турции. Они поняли мой выбор и поддержали его», – рассказал боец.

Он отметил, что освоил военное дело непосредственно в зоне боевых действий, где занимался управлением беспилотниками: обнаруживал цели и корректировал огонь. В одном из боевых вылетов его подразделение подверглось обстрелу, в результате чего он был ранен осколком в ногу. За проявленную храбрость турок был удостоен медали Суворова и получил гражданство РФ.
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Ранее гражданин Египта, проживающий в Уфе, также добровольно отправился в зону СВО. Он заключил контракт с Минобороны, взял позывной «Египет» и дважды получил ранения. По словам бойца, на фронт он пошёл, чтобы «отдать долг стране» и получить российское гражданство.

Милена Скрипальщикова
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