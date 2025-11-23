Минимум 23 человека погибли в секторе Газа в результате израильских авиаударов

Как минимум 23 человека погибли в результате авиаударов израильских военных по сектору Газа в субботу, 22 ноября. Такой информацией делится телеканал Al Hadath.

Информационный ресурс Quds, поддерживающий связи с движением ХАМАС, сообщил о поступлении в больницы многочисленных пострадавших, включая несовершеннолетних. Точное количество раненых пока не приводится. Воздушные удары наносились преимущественно по центральным и северным районам Газы, при этом бомбардировкам подверглись жилые строения и гражданский транспорт.