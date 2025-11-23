Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 ноября, 22:54

Минимум 23 человека погибли в секторе Газа в результате израильских авиаударов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gaza - Survival Journey

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gaza - Survival Journey

Как минимум 23 человека погибли в результате авиаударов израильских военных по сектору Газа в субботу, 22 ноября. Такой информацией делится телеканал Al Hadath.

Информационный ресурс Quds, поддерживающий связи с движением ХАМАС, сообщил о поступлении в больницы многочисленных пострадавших, включая несовершеннолетних. Точное количество раненых пока не приводится. Воздушные удары наносились преимущественно по центральным и северным районам Газы, при этом бомбардировкам подверглись жилые строения и гражданский транспорт.

ЦАХАЛ ликвидировал пятерых командиров ХАМАС в ответ на нарушение перемирия
ЦАХАЛ ликвидировал пятерых командиров ХАМАС в ответ на нарушение перемирия

Ранее Совбез ООН принял предложенную США резолюцию, поддерживающую всеобъемлющий план президента Дональда Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа. За документ проголосовали 13 из 15 членов Совета Безопасности, воздержались только постоянные члены Россия и Китай.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • Израиль
  • Сектор Газа
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar