ЦАХАЛ ликвидировал пятерых командиров ХАМАС в ответ на нарушение перемирия

Израильские военные ликвидировали пятерых командиров палестинского движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на нарушение режима прекращения огня. Об этом заявил председатель правительства Израиля Биньямин Нетаньяху.

«Сегодня движение ХАМАС вновь нарушило режим прекращения огня, отправив террориста на контролируемую Израилем территорию для нападения на солдат ЦАХАЛ. В ответ Израиль уничтожил пятерых высокопоставленных террористов ХАМАС», — сообщил израильский премьер.

Нетаньяху добавил, что Израиль полностью соблюдает режим прекращения огня, а ХАМАС — нет. Как утверждает политик, в течение всего периода прекращения огня десятки боевиков предпринимали попытки проникновения через линию израильских позиций для атак на военных.

Премьер-министр также обратился к международным посредникам с призывом обеспечить выполнение движением условий соглашения о прекращении огня и плана американского президента Дональда Трампа. В частности, он потребовал немедленного возвращения останков трёх погибших заложников, полного разоружения ХАМАС и обеспечения демилитаризации сектора Газа.